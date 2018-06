73% опитаних вважають, що ситуація з цінами погіршилася

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Респонденти не відзначили відчутних позитивних змін за переважною більшістю сфер життєдіяльності країни.

Так, 73% опитаних вважають, що за останні два роки ситуація з цінами погіршилася, 24% – не змінилася і лише 2% покращилася.

Понад половина опитаних відзначили погіршення впродовж останніх двох років у сферах охорони здоров’я, працевлаштуванні, досягненні політичної стабільності, а також у забезпеченні професіоналізму влади, розвитку сільського господарства та економіки країни й у боротьбі з корупцією.

Відносно позитивніше респонденти оцінили зміни у сферах євроінтеграції України, ситуацію з мовами, забезпечення виплат зарплат і пенсій, стабільності гривні, відносини з Росією.

Протягом 14-28 травня 2013 року опитано 1200 респондентів, віком старше 18 років. Статистична похибка для національної вибірки не перевищує 2,8%. Фінансування здійснено The National Endowment for Democracy (NED), дослідження проведено Baltic Surveys/The Gallup Organization від імені The International Republican Institute (IRI), польові дослідження проводилися Rating Group Ukraine.