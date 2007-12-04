Литвин: обрання спікера підтвердило дієвість коаліції

Лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН вважає, що сьогоднішнє обрання головою Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА підтверджує, що у парламенті діє коаліція.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

В той же час він зазначив, що оцінити Арсенія ЯЦЕНЮКА як голову ВР можна буде тільки після того як він пропрацює певний період.

Крім того, за його словами, перспектива діяльності А.ЯЦЕНЮКА пов’язана із безпосередньою роботою коаліції.

Як повідомляв УНІАН, Сьогодні у парламенті офіційно оголошено про обрання А.ЯЦЕНЮКА Головою Верховної Ради України. За даними лічильної комісії ВР, кандидатуру А.ЯЦЕНЮКА шляхом таємного голосування підтримали 227 народних депутатів.