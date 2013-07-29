Королевська назвала топ-10 боржників з зарплати

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила міністр соціальної політики Наталія Королевська на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Завдання - ліквідувати заборгованість на підприємствах, які підпорядковані центральним органам влади. Щодо всіх найбільших боржників необхідно розробити графіки погашення заборгованості, погодити їх з Мінфіном, Мінекономіки і Мінсоцполітики і подати їх на затвердження до 1 вересня, і до кінця року ліквідувати борги», - сказала Королевська, додавши, що загальний обсяг таких боргів становить близько 383 млн. грн.

«Топ-10 підприємств-боржників – підприємства концерну «Укроборонпром», заборгованість якого становить 170 млн. грн, Фонд держмайна, Мінінфраструктури, Міноборони, Мінагропрод, Національне космічне агентство, Мінрегіонбуд і Держреєстр», - наголосила міністр.

При цьому вона звернула увагу, що нагромаджені борги – це не міністерські борги. «Це борги не міністерств, а підприємств, які перебувають у координації роботи цих міністерств і відомств. Чітко поставлено завдання провести роботу щодо кожного підприємства», - сказала Королевська.

Вона також повідомила, що до керівників підприємств-боржників застосовуватиметься цілий комплекс заходів, включаючи співбесіди з працівниками спецкомісій з ліквідації заборгованості і кримінальне переслідування. За словами Королевської, в Україні відкрито 1696 кримінальних справ за фактами невиплати зарплат на підприємствах різної форми власності.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості із заробітної плати в Україні в червні 2013 року скоротився порівняно з травнем на 54,4 млн. грн (на 5,2%) і на 1 липня становив 989,6 млн. грн. Середня зарплата штатних працівників в Україні в червні збільшилася на 127 грн (3,9%) – до 3 380 грн.