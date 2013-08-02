Головне за день: огляд топ-новин

Детальніша інформаційна картина дня – в нашому огляді:

Казахстан почав перевірку продукції Roshen

Санітарна служба Казахстану почала перевірку продукції української кондитерської фабрики Roshen, яка, за твердженням Росспоживнагляду, не відповідає технічному регламенту Митного союзу.

ЗМІ: Україна наблизилась до виконання однієї з трьох умов підписання Угоди з ЄС

В Адміністрації Президента завершили підготовку законопроекту "Про прокуратуру", його текст буде спрямовано на експертизу до Венеціанської комісії.

У Харкові в ресторані застрелили бізнесмена

У Харкові в одному з ресторанів невідомий застрелив 42-річного бізнесмена.

У Харкові назвали дату чергової покупки Курченка

Конкурсні торги з продажу єдиного майнового комплексу харківського комунального підприємства «Обласний спортивний комплекс «Металіст» відбудуться 27 серпня.

Експерт попереджає, що через 10 років українців вже буде нікому лікувати

Кваліфікація лікарів в Україні неухильно падає з року в рік.

Янукович підписав закон щодо трансфертного ціноутворення

Президент України підписав Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення».

Німеччина скасувала угоди про прослуховування з США і Великою Британією

Німеччина після скандалу з прослуховуванням дзвінків і стеженням за інтернет-користувачами скасувала угоди з США і Великою Британією, які, по суті, дозволяли західним союзникам Берліна вести стеження на території ФРН.

Білорусь розпочала перевірку продукції Roshen

Білоруські санітарні служби розпочали перевірку продукції української кондитерської корпорації Roshen. Крім того, Білорусь заборонила транзит продукції Roshen через її митні пункти до Росії.

Матч «Шахтар» - «Динамо» покажуть 8 телеканалів

Футбольний матч між командами "Шахтар" і "Динамо" покажуть 8 телеканалів в усьому світі.

Янукович підписав закон про утилізацію старих авто

Янукович підписав закон про утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів.

Арбітраж у Лозані визнав договірним матч 2008 року «Металіст» - «Карпати»

За рішенням суду, з клубів не буде знято по 9 очок, однак обидва клуби будуть змушені сплатити штрафи у розмірі еквівалентному 25 тис дол; рішення позбавити харківський клуб бронзових нагород у сезоні 2007/2008 залишилось в силі.

Атестаційна комісія вирішила звільнити трьох міліціонерів із Врадіївки

Атестаційна комісія за результатами проведеної сьогодні переатестації особового складу Врадіївського районного відділу міліції прийняла рішення, що звільненню підлягають троє працівників.