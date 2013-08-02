Затримали ще п'ятьох підозрюваних у справі про викрадення черниць - ЗМІ

Затримано ще п'ятьох підозрюваних у справі про викрадення черниць Свято-Покровського монастиря. Про це повідомляє газета "Комсомольська правда".

"Це п'ять чоловіків, віком від 22 до 33 років", - пише газета. Видання повідомляє, що сьогодні ввечері Печерський районний суд Києва обрав для трьох із них запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Доля ще двох - зараз вирішується.

Начальник прес-служби прокуратури Києва Яна Соболевська повідомила газеті, що "затримання та слідчі дії здійснювалися під наглядом прокуратури Печерського району Києва".

За даними джерел "Комсомольської правди" в міліції, всі затримані - це люди з оточення Сергія Бута, якого заарештували у гучній справі раніше, а затримані - це безпосередні виконавці викрадення. Вони викрали матінку та її помічницю, а потім утримували їх. Як повідомляв УНІАН, міліція 18 червня затримали Сергія Бута - брата колишнього народного депутата Юрія Бута, за підозрою у викраденні в Києві двох черниць.

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Настоятелька Свято-Покровського монастиря Калісфенія (Тетяна Шамайло) і її помічниця Катерина були відсутні в монастирі чотири доби. Увечері 17 червня вони повернулися в монастир.

Крім того, як стало відомо ТСН, Сергій Бут дружив з архієпископом Олександром, до якого пішли черниці в день зникнення.

У ЗМІ з'явилася інформація, що черниць тримали в підвалі за містом, били і вимагали гроші, а потім вивезли на путівець і кинули. Жінки пішки дійшли до Києва.

За даними газети «Вести», джерела в правоохоронних органах розповіли, що зникнення черниць пов'язують зі справою аферистки Світлани П., яка обіцяла багатим людям дорогі автомобілі («Лексуси») з 30-відсотковою знижкою. Гроші вона брала, але автомобілі не постачала. Таким чином Світлана зібрала 160 млн грн. Можливо, увійшовши в довіру до черницям, аферистка з їх допомогою знайомилася з потенційними клієнтами, серед яких були і депутати, і високі посадові особи.

19 червня начальник прес-служби прокуратури Києва Яна Соболевська повідомила, що підозрюваному в замаху на вбивство черниць обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Органи міліції розслідують кримінальну виробництво за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу (замах на умисне вбивство).

27 червня Апеляційний суд Києва залишив у силі рішення Печерського районного суду про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою підозрюваному в замаху на вбивство черниць Сергію Буту.