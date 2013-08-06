Укрдержреєстр набирає на роботу антикорупційних фахівців

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Кабінеті міністрів повідомив голова Укрдержреєстру Дмитро Ворона.

«Ми плануємо почати вести більш жорстку боротьбу з корупцією в структурі держреєстрації. У всіх своїх великих підрозділах ми плануємо створити відповідні наші структури з боротьби із корупцією і більш жорсткого реагування на будь-які звернення громадян», - сказав він.

Ворона також повідомив, що завдяки зверненням громадян вже звільнено кілька керівників реєстраційних служби на регіональному рівні.

«На щастя, фактів корупції ми маємо невелику кількість. Але ми працюємо над профілактикою корупції, щоб проблема не торкнулася системи», - повідомив Ворона.

За його словами, вже готуються зміни в штатному розкладі і найближчим часом набиратимуться люди.

Довідка УНІАН. Згідно з указом Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» (№ 1085/2010 від 9 грудня 2010 року) в Україні створена Державна реєстраційна служба, на яку покладено повноваження з реєстрації юридичних і фізичних осіб-підприємців, реєстрації релігійних організацій, а також функції у сфері реалізації державної політики з питань реєстрації. Органи Державної реєстраційної служби щонеділі реєструють близько 4 тис. суб'єктів підприємництва.