У Львові вибухнув газ у багатоповерхівці, двоє постраждалих

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСНС у Львівській області, під час надзвичайної події постраждало двоє людей.

Як зазначається у повідомленні, 12 серпня о 6.56 до рятувальників надійшло повідомлення про спалах газу без послідуючого горіння в квартирі на 3-му поверсі 9-поверхового житлового будинку на вулиці Сорочинський, 8. На місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС, швидка медична допомога, газова служба та працівники міліції.

На тему: Вибух у Луганську стався через газ, є жертви (фото, відео)

За даними ДСНС, внаслідок спалаху газу чоловік та жінка отримали опіки та удари. Рятувальники надали домедичну допомогу постраждалим та передали їх для подальшого огляду медикам.

Вибух також пошкодив скляний балконний блок.

За фактом події ведеться слідство.

Про стан потерпілих та завдані збитки наразі не повідомляється.