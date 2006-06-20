Погода до кінця тижня

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У східній частині, Криму та західних областях без опадів, на решті території дощі, у південних областях грози, подекуди сильні зливи, град, шквали 15-20 м/с. Вітер східний, 3-8 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура завтра вночі 14-19°, вдень 20-25°, у Криму, Приазов’ї, на Волині та Закарпатті до 28°, в Карпатах вночі 8-13°, вдень 18-20°.

22-23 червня - хмарна погода з проясненнями. Короткочасні дощі, подекуди грози, град, вдень у Карпатах місцями сильні дощі. У Криму та Приазов’ї, а 23 червня і у північних та центральних областях місцями невеликі короткочасні дощі. У східній частині без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура у західних областях вночі 11-16°, вдень 20-25°, в Карпатах 13-18°, на решті території вночі 14-19°, вдень 23-28°, у південній частині місцями 30-32°.

24-25 червня - переважно без опадів, лише у західних, а вночі 24 червня і у північних та центральних областях короткочасні дощі, місцями грози (вдень 24 червня у Карпатах місцями сильні дощі). Температура 24 червня істотно не зміниться, 25 червня дещо підвищиться.

У Києві та області у середу очікується хмарна погода з проясненнями. Вранці та вдень дощі. Вітер східний, 3-5 м/с. Температура у Києві вночі 15-17°, вдень 21-23°, по області вночі 14-19°, вдень 20-25°.

22-23 червня хмарна погода з проясненнями. Вдень 22 червня короткочасний дощ, в решту часу місцями невеликі дощі, подекуди грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°.

24-25 червня - переважно без опадів, лише вночі 24 червня місцями короткочасний дощ. Температура 24 червня істотно не зміниться, 25 червня дещо підвищиться.