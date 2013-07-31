ЗМІ: Новий "податок на вагітність" ускладнив становище жінок на роботі (відео)

Молодих жінок під час прийому на роботу змушують підписувати угоди не вагітніти або пропонують зарплату в конвертах, аби уникнути витрат на новий "податок на вагітність", повідомляє ТСН.

Так, вагітна 25-річна Ірина Трофимова розповіла журналістам, що на другому місяці вагітності вона змушена була звільнитись. "Коли дізналися про мою вагітність, залишили мені офіційну мінімальну заробітну плату і позбавили робочого місця. Це називається у нас в країні "вижили", - розповіла Ірина.

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На іншому ж місці роботи намагаються убезпечитись від нового податку контрактом. "У мене в організації змушують підписувати документ не вагітніти два роки", - додала Трофимова.

Після набуття чинності новим законом за жінок, які йдуть у декретну відпустку, роботодавці вже місяць як мають платити податок у розмірі 33 % від зарплати співробітниці, а з самої вагітної стягуватимуть лише 2% податків. І все це робиться заради того, щоб чотири місяці декретних пішли жінці у страховий стаж, із якого нараховують пенсію.

"Спосіб обійти цей закон буде дуже простий. Але він буде жорстким. На сьогодні вагітним жінкам або жінкам, які можуть бути вагітними, будуть ставитися умови: "Так, ми вас беремо на роботу, але трудову не оформляємо. Або якщо оформляємо, то лише на мінімальну зарплату". Усі інші відносини – в стилі конвертних відносин", - пояснив у свою чергу голова комітету економістів Андрій Новак.

В уряді ж обіцяють мотивувати роботодавців брати на роботу жінок.

"Зараз ми окремо розробляємо програму, і за три місяці ми її презентуємо. Зміни в закон про зайнятість, де ми дамо додаткові стимули для того, щоб жінку після пологів, вагітну жінку більше брали на роботу роботодавці, і були більш замотивовані", - заявила міністр соцполітики Наталя Королевська.