Суд продовжив термін меру Мелітополя

00:00, 20 серпня 2013
Суспільство
391 0

Суд продовжив до 12 листопада термін відсторонення від посади підозрюваному в отриманні хабарів меру Мелітополя Сергію Вальтеру.

Як повідомили УНІАН у Мелітопольському міськрайонному суді, відповідне рішення ухвалила у понеділок, 19 серпня, колегія Мелітопольського міськрайонного суду, в якому слухається справа про організовану злочинну групу, до складу якої, за даними обвинувачення, входили мер Мелітополя, два його екс-заступники і керівник мелітопольського комунального підприємства.

«Сьогодні, 19 серпня, слухання, перерване 16 серпня у зв'язку з погіршенням під час судового засідання самопочуття С. Вальтера, було відновлене: суд розглянув і задовольнив клопотання представників сторони обвинувачення про продовження терміну відсторонення від посади для мера Мелітополя до 12 листопада 2013 р.», - повідомили в суді.

Як повідомляв УНІАН, мер Мелітополя Сергій Вальтер, відсторонений від посади у зв'язку з підозрою в отриманні хабарів в особливо великих розмірах, у п'ятницю, 16 серпня, був госпіталізований із залу суду до кардіологічного відділення мелітопольської лікарні.

Вальтер, його екс-заступники Олексій Козлов і Леонід Василенко, а також директор комунального підприємства мелітопольської міськради - КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» Іван Чаусов підозрюються в отриманні хабарів в особливо великих розмірах і здійсненні низки інших злочинів у складі організованої злочинної групи.

Зокрема, їх звинувачують с отриманні хабарів від керівників підприємств, що здійснюють пасажирські перевезення в Мелітополі, легалізації грошових коштів, одержаних незаконним шляхом, і службовій фальсифікації (ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 366 і ч. 4 ст. 368 КК України).

Фігуранти справи були затримані співробітниками УБОЗ ГУМВС України в Запорізькій області.

Слухання справи почалося 17 травня в Мелітопольському міськрайонному суді, який відхилив подання підсудних і їх захисників про перенесення розгляду справи до іншого суду, після чого вони подали аналогічні подання до ВССУ, який також відмовився переносити слухання справи до іншого суду.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter