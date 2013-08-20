Суд продовжив термін меру Мелітополя

Як повідомили УНІАН у Мелітопольському міськрайонному суді, відповідне рішення ухвалила у понеділок, 19 серпня, колегія Мелітопольського міськрайонного суду, в якому слухається справа про організовану злочинну групу, до складу якої, за даними обвинувачення, входили мер Мелітополя, два його екс-заступники і керівник мелітопольського комунального підприємства.

«Сьогодні, 19 серпня, слухання, перерване 16 серпня у зв'язку з погіршенням під час судового засідання самопочуття С. Вальтера, було відновлене: суд розглянув і задовольнив клопотання представників сторони обвинувачення про продовження терміну відсторонення від посади для мера Мелітополя до 12 листопада 2013 р.», - повідомили в суді.

Як повідомляв УНІАН, мер Мелітополя Сергій Вальтер, відсторонений від посади у зв'язку з підозрою в отриманні хабарів в особливо великих розмірах, у п'ятницю, 16 серпня, був госпіталізований із залу суду до кардіологічного відділення мелітопольської лікарні.

Вальтер, його екс-заступники Олексій Козлов і Леонід Василенко, а також директор комунального підприємства мелітопольської міськради - КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» Іван Чаусов підозрюються в отриманні хабарів в особливо великих розмірах і здійсненні низки інших злочинів у складі організованої злочинної групи.

Зокрема, їх звинувачують с отриманні хабарів від керівників підприємств, що здійснюють пасажирські перевезення в Мелітополі, легалізації грошових коштів, одержаних незаконним шляхом, і службовій фальсифікації (ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 366 і ч. 4 ст. 368 КК України).

Фігуранти справи були затримані співробітниками УБОЗ ГУМВС України в Запорізькій області.

Слухання справи почалося 17 травня в Мелітопольському міськрайонному суді, який відхилив подання підсудних і їх захисників про перенесення розгляду справи до іншого суду, після чого вони подали аналогічні подання до ВССУ, який також відмовився переносити слухання справи до іншого суду.