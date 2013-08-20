Кораблі Blaсkseafor «за викликом» вийшли з порту Севастополя

Кораблі Чорноморської групи військово-морського співробітництва Blaсkseafor тральшик «Прибой» (ВМС Болгарії), ракетний корабель на повітряній подушці «Бора» (Чорноморський флот Російської Федерації), корвет «Еустатіу Себастіан» (ВМС Румунії), фрегат КРЗ «Тургутреіс» (ВМС Туреччини) і корабель управління «Славутич» (ВМС ЗС України) сьогодні завершили своє перебування у порту Севастополя і вийшли в море з метою проведення тренувань і навчань в рамках серпневої 2013 року активації корабельного з’єднання «за викликом».

Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, таким чином розпочалася друга фаза активації Blaсkseafor, що розпочалася 14 серпня у Севастополі. Ця фаза передбачає проведення навчань у морі і перехід із порту Севастополя до порту Новоросійська.

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Завданнями активації є розвивати співробітництво і оперативну взаємосумісність ВМС країн Чорноморської групи військово-морського співробітництва Blaсkseafor, а також існуючі тактичні прийоми, підконцепції, порядок здійснення зв’язку.

Згідно поставленному штабом оперативного управління Blaсkseafor завданню, вихід в море розпочався з позапланового тренування з надання допомоги кораблю, що потерпає лихо, з залученням додаткових сил збоку ВМС ЗС України і ЧФ РФ. Український флот додатково представлено морським буксиром «Кременець», протипожежним катером «Борщів», санітарним катером «Сокаль» і вертольотом Мі-14, ЧФ РФ — судном екологічного контролю «Петр Градов».

В другій половині дня і у подальшому з’єднання Blaсkseafor під командуванням капітана 1 рангу ВМС ЗС України Андрія Тарасова проведе тренування по протичовновій, протиповітряній обороні, по проходу за тральщиком, по зв’язку, з пошуку і рятування людини, що опинилася за бортом, плавання в ордері, з тактичного маневрування та інші.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня у Севастополі за участю делегацій командувачів військово-морських сил країн Чорноморського регіону відбудеться церемонія зміни командування Blaсkseafor, за принципом ротації воно передано від ВМС Турецької Республіки до ВМС ЗС України.

Довідка УНІАН. Blaсkseafor є військово-морським (корабельним) з’єднанням «за викликом», створеним відповідно до «Угоди про створення Чорноморської групи військово-морського співробітництва», підписаної 2 квітня 2001 року у м.Стамбул (Туреччина). Основними завданнями Blaсkseafor є проведення операцій з пошуку та рятування, проведення гуманітарних операцій, боротьба з мінною загрозою, здійснення операцій щодо захисту навколишнього середовища, обмін візитами доброї волі та інші завдання, погоджені країнами-учасницями.