Наприкінці серпня по всій території України пройдуть дощі

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник директора Українського гідрометеорологічного центру Анатолій Прокопенко.

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«Дощі будуть майже скрізь. Але найбільше опадів очікується на Західній Україні, в Одеській і Миколаївській областях. Основна маса опадів – 29-31 серпня», - повідомив Прокопенко.

При цьому синоптик відзначив, що, незважаючи на прогнозовані опади, у Криму, у Херсонській, Запорізькій і Донецькій областях до кінця серпня збережеться високий рівень пожежної небезпеки.

«Найскладнішим днем буде 29 число (серпня – УНІАН). Очікуються сильні дощі по всій території України зі шквальним вітром. Після 29 числа опади очікуються в основному на лівому березі України», - відзначив Прокопенко.

За його словами, 1 вересня на українців чекає сприятлива погода без значних опадів.

«Першого вересня погода в Україні буде нормальною. Невеликі опади очікуються лише в Дніпропетровській і Кіровоградській областях. Середня температура по всій території України вночі - 11-16 градусів Цельсія, вдень – 22-28», - повідомив Прокопенко.

Як повідомляв УНІАН, синоптики прогнозують теплу осінь з незначним похолоданням по всій Україні у вересні до 18-20 градусів тепла. Крім того, за даними синоптиків, в Україні осінь розпочинається не 1 вересня, а вже з 15 серпня через зміни кліматичних умов.