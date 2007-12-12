Два варіанти аварії на шахті ім. Засядька

Експертна комісія висунула для розгляду Державною комісією два варіанти причин аварії, що сталася 18 листопада на шахті ім. О.Засядька в Донецьку .

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Територіального управління Держгірпромнагляду.

Згідно з першим варіантом, вибух метано-повітряної суміші виник у 13-й східній лаві і довколишніх виробках, а надалі розповсюдився на 13-й і 14-й західні конвеєрні штреки.

За іншою версією, вибух метано-повітряної суміші виник у тупику 14-го західного конвеєрного штреку і одержав розвиток у виробках, найближчих до ската №23 (13-й східний і 13-й західний конвеєрні штреки).

Вірогідним джерелом вибуху експерти назвали іскри, які могли виникнути в результаті роботи електромеханічних механізмів, зокрема фрикційне іскріння (під час контакту робочого органу комбайна з твердою породою).

За іншим варіантом, джерелом іскріння міг стати один із пошкоджених кабелів.

Можливою причиною накопичення фатальної концентрації метану експертна комісія назвала розломи грунту в 13-у східному і 14-у західному конвеєрних штреках і подальше пластове накопичення цього газу під крівлею виробок.

Не виключається також, що накопиченню метану сприяло вірогідне осідання основної крівлі в 13-му східному конвеєрному штреку. На користь цього припущення свідчить критична кількість імпульсів, зафіксованих на одному зі спеціальних датчиків.

Експерти також вказали, що проби повітря в аварійних ділянках засвідчили наявність важких газів, зокрема, важкого водню. За словами експертів, наукою ще не достатньо вивчена поведінка цих газів, наприклад, характер їх взаємодії з метано-повітряною сумішшю. Тобто, експерти не виключають, що саме наявність цих газів вплинула на причини і характер аварії.

Надаючи державній комісії свої висновки, члени експертної комісії робили наголос на тому, що остаточні висновки щодо причин і обставин аварії можна буде зробити лише після того, як експерти відвідають всі пошкоджені вибухом ділянки шахти.

Як повідомляв УНІАН, в цілому внаслідок трьох вибухів метано-повітряної суміші на шахті ім. О.Засядька, що сталися 18 листопада, 1 та 2 грудня, загинули 106 чоловік (101 гірник і 5 рятувальників).