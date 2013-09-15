В Артемівську відкрився стадіон, в реконструкцію якого було вкладено 120 мільйонів

Як повідомили УНІАН в прес-службі Донецької облдержадміністрації, стадіон в Артемівську - це одна з найкращих комплексних учбово-тренувальних баз країни. Зараз в комплекс реконструйованого стадіону «Металург» входять стандартне футбольне поле, легкоатлетичний манеж і легкоатлетичне ядро. Також стадіон має комплекс спортивних майданчиків - футбольне поле зі штучною травою, майданчики з устаткуванням для загальної фізичної підготовки, для пляжного волейболу і для стрітболу.

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Спортивно - адміністративний корпус стадіону включає адміністративно - побутові приміщення, вбиральню, медичний і відновний центри, тренажерний зал, ігровий зал з сучасним покриттям, устаткуванням і трибунами для глядачів, а також пневматичний тир.

В ОДА зазначили, що вкладені в реконструкцію стадіону понад 120 млн грн – це кошти з різних джерел фінансування, в тому числі державний, обласний і міський бюджети.

Участь у відкритті спортивного комплексу після реконструкції взяв перший заступник голови Донецької облдержадміністрації Сергій Дергунов. Він привітав жителів Артемівська з Днем міста і побажав, щоб «таких подарунків, як цей чудовий стадіон, було якомога більше». Дергунов підкреслив, що новий стадіон є добрим прикладом реалізації соціальних ініціатив глави держави щодо розвитку фізичної культури і спорту.

Перший заступник керівника області нагородив відзнаками представників будівельних організацій, які були задіяні на реконструкції стадіону, а також спортсменів Артемівська.