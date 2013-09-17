В Україні вшанували пам'ять загиблих журналістів

У центрі столиці 16 вересня зібралися кількасот небайдужих громадян, щоби згадати всіх загиблих в Україні журналістів.

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Організатори акції тримали в руках плакати з профілем Гонгадзе, а зі свічок виклали слово "Гія".

На мітингу зачитали імена усіх журналістів, які загинули в Україні. Після цього їх пом'янули хвилиною мовчання.

На акцію прийшли народні депутати Олесь Доній, Петро Порошенко, Андрій Шевченко, Юрій Стець.

Подібні акції відбулися також у Львові та Харкові.

У Чернігові та Тернополі журналісти вшанували пам`ять Гонгадзе та колег, які загинули через професійну діяльність.

Як передає кореспондент УНІАН з Чернігова, чернігівські журналісти і громадські діячі зібралися біля пам`ятника ”Борцям за волю і незалежність України” поблизу Катерининської церкви. У пам`ять про загиблих колег запалили свічки та лампадки, які потім виклали у вигляді хреста.

Також під час акції було зачитано імена та прізвища усіх журналістів, які загинули у роки незалежної України при виконанні професійних обов`язків чи через професійну діяльність. Їхню пам`ять чернігівські журналісти вшанували хвилиною мовчання.

Завершилася акція до 13-ої річниці зникнення Гонгадзе прийняттям резолюції, у якій журналісти і громадські діячі Чернігова звернулися до Президента України з вимогою завершити розслідування ”справи Гонгадзе”, а до представників влади різних рівнів – забезпечити належні умови професійної діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН з Тернополя, з нагоди Дня пам’яті загиблих українських журналістів та 13-их роковин з дня зникнення Гонгадзе поблизу пам’ятника Тарасу Шевченку журналісти місцевих та всеукраїнських видань запалили лампадки та виклали з них слово «Гія». Загалом було запалено понад 100 свічок.

На місці проведення заходу представники духовенства відправили панахиду за загиблими журналістами.

Довідка УНІАН. Засновник «Української правди» Георгій Гонгадзе був убитий восени 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений – Олексій Пукач – перебував у розшуку з 2005 року. 21 липня 2009 р. в селі Молочки Чуднівського району Житомирської області Пукача було затримано.

29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва ухвалив вирок Пукачу, засудивши його до довічного позбавлення волі за вбивство журналіста. Після оголошення вироку Пукач заявив, що вирок йому буде зрозумілий лише тоді, коли поряд із ним сидітимуть екс-президент Леонід Кучма і колишній голова Адміністрації Президента Володимир Литвин. У відповідь на питання судді Анатолія Мельника, чи зрозумілий йому вирок, Пукач заявив: «Він буде зрозумілий лише тоді, коли Кучма і Литвин будуть зі мною».