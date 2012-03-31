У містах України вимагали «Fair Play» для безпритульних тварин (фото)

Ініціаторами маршу виступили громадяни ФРН, активісти «Всеукраїнського руху захисту тварин «За Життя», Facebook-руху «Земляни».

Зокрема, як передає кореспондент УНІАН, на Центральну площу Чернівців сьогодні із гаслами «Досить вбивати тварин», «Захистимо немічних!», «Будь відповідальний за свою тваринку» зібралися понад сто осіб, багато хто – зі своїми домашніми тваринами, яких колись підібрали на вулиці.

Перед початком маршу на площі відбувся танцювальний флеш-моб на тему захисту тварин.

Організатори заходу у місті – благодійна організація «Захист безпритульних тварин – не будь байдужим» - збирали підписи у чернівчан на захист безпритульних тварин та грошові пожертви на будівництво у Чернівцях міського притулку для собак.

Учасники маршу вимагають зупинити вбивства тварин, що проводяться різними способами за «сприяння органів влади» та побудувати центри стерилізації та притулку тварин.

Крім цього, учасники вимагали негайного розгляду законопроекту про посилення покарань за вбивство і жорстоке поводження з тваринами.

У Полтаві понад 50 активістів-захисників тварин вийшли на мітинг «Fair Play». Вони тримали плакати з вимогою припинити в країні і місті масові вбивства безпритульних тварин перед чемпіонатом з футболу Євро-2012.

«Ми вийшли на мітинг, тому що у нас в місті багато небайдужих до проблем тварин людей, - розповіла представник прес-центру організації «Юний європеєць» Людмила Бойчук. - Як показує досвід, разом вирішувати всі питання краще, тому такі акції сприяють розширенню наших рядів. Раніше люди намагалися боротися з насильством тварин самостійно, а тепер мають однодумців, які разом з ними збирають кошти, привертають увагу мешканців міста до проблеми стерилізації. Наша мета не зібрати кошти, а виступити проти жорстокого ставлення до тварин».

«Нам дуже соромно, що ми живемо в країні, де вбивають братів наших менших. Це відбувається лише тому, що вони опинилися на вулиці, стали нікому не потрібні. Подібні дії викликають обурення в інших країнах Європи. Бездомні тварини - це наш біль, але разом ми можемо щось змінити», - додала член благодійного центру «Юний європеєць» Олена Стегній.

Аналогічна акція пройшла сьогодні і в столиці Росії Москві, де зоозахисники на мітингу в центрі міста виступили проти знищення в українських містах бездомних тварин напередодні Євро-2012.

За даними правоохоронців, у Москві на мітинг на захист бездомних тварин прийшли більше сотні людей, передає РІА «Новости».

"Напередодні чемпіонату Євро-2012 там (в Україні) вбивали бездомних собак ... тисяч 20-30 тварин було знищено", - заявила представник інфоцентру "Врятуйте тварин", одного з організаторів акції, Олена Надежкіна.

За її словами, такі ж акції проходять сьогодні у 14 країнах світу.

Як повідомлялося, сьогодні у багатьох містах України та світу заплановано марш "Fair Play" против вбивств бездомних тварин в Україні.

Зокрема, учасниками акції, крім України, стануть Німеччина, Італія, Австрія, Угорщина, Нідерланди, Хорватія, Греція, Франція, Іспанія, Швейцарія.

Футбольних фанатів закликають бойкотувати Євро-2012, якщо жорстокі вбивства тварин в Україну не припиняться.

Фото УНІАН