Головне за день: огляд топ-новин

Уряд розробляє різні тарифи на газ для бідних і багатих

Уряд України розробляє програму введення впродовж 3-5 років диференційованих тарифів на газ для населення, повідомив віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко

Кучма: надія на зниження Росією ціни на газ - це ілюзія

Екс-президент України Леонід Кучма різко розкритикував уряд Миколи Азарова за спроби добитися від Росії зниження ціни на газ, які робилися протягом останніх двох років, назвавши це абсолютною ілюзією.

За словами Кучми, Росія останніми роками веде агресивну і прагматичну політику стосовно України.

Також він заявив, що уряд України має диверсифікувати поставки ядерного палива через імовірність цінових стрибків на нього.

У Азарова заявили про прийняття всіх законів, необхідних для шляху в ЄС

Віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко заявляє, що на рівні держави ухвалено всі рішення, необхідні для підписання Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. На його думку, Україна залагодила всі законодавчі моменти.

«Урядом, Президентом, фактично всіма політичними силами в Україні ухвалено необхідні законодавчі рішення, які дають підстави розраховувати на підписання Угоди про асоціацію з ЄС у Вільнюсі», - сказав віце-прем'єр міністр.

Упевненість у підписанні Угоди висловив і Президент України Віктор Янукович.

У той же час, екс-президент Польщі Александр Кваснєвський заявив, що справа засудженої до семи років тюрми за укладання газового контракту з Росією екс-голови українського уряду Юлії Тимошенко залишається найбільшою перешкодою для підписання Угоди.

УЄФА затвердив Київ і Донецьк кандидатами на прийом матчів Євро-2020

Сьогодні, 20 вересня, Виконком УЄФА затвердив список національних асоціацій, які висловили зацікавленість у проведенні матчів Чемпіонату Європи-2020, що відбуватиметься у 13 містах континенту

Держдума підозрює ЄС у спробі підпорядкування економіки України

У Державній думі Росії заявляють, що Євросоюз через угоду про асоціацію хоче підпорядкувати собі економіку України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, за відповідну заяву «У зв'язку з ухваленням Європейським парламентом резолюції, що містить безпідставні звинувачення на адресу РФ» проголосувало 445 російських парламентаріїв.

В Уряді кажуть, що Росія припинила додаткові перевірки на митниці

Федеральна митна служба Росії пропускає українські товари в звичайному режимі, без додаткових перевірок.

В Україні третій рік поспіль переносять перепис населення

Кабінет міністрів України переніс проведення перепису населення України з 2013 на 2016 рік.

Як повідомляв УНІАН, уряд планував Всеукраїнський перепис населення на 2011 рік. Згодом його було перенесено на грудень 2012 року, а потім - на 2013 рік.

Повернення продукції Roshen на російський ринок призупинилося

Росія поки що не одержала всієї необхідної документації від української кондитерської компанії Roshen, робота з повернення її продукції на російський ринок поки що не рухається.

"Поки що ця робота не рухається. Поки що ми тільки читаємо заяви виробників, дуже пафосні, про перемогу над Росією", - сказав голова Росспоживнагляду Онищенко.

Облрада Івано-Франківська погодила нову угоду про видобуток газу з Chevron

Івано-Франківська обласна рада на позачерговій сесії погодила нову редакцію проекту Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки "Олеська", між державою Україна, компанією "Шеврон Юкрейн Б. В." та товариством з обмеженою відповідальністю "Надра Олеська".

Російські депутати закликають ввести інспекцію мігрантів з України

Депутат від ЛДПР Ярослав Нілов пропонує звернути увагу Федеральної міграційної служби Росії на іммігрантів з України.

На його думку, має сенс звернутися до ФМС і до головного санітарного лікаря, щоб проінспектували іммігрантів з України, які нелегально перебувають у Росії, та імпортовані з України продукти харчування.

Україну можуть позбавити очок у турнірній таблиці відбору на ЧС з футболу

Збірну України з футболу можуть позбавити трьох очок у турнірній таблиці відбірного турніру Чемпіонату світу з футболу-2014 через нацистську символіку серед вболівальників під час проведення гри Україна - Сан-Марино 6 вересня у Львові.