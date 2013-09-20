Держдума підозрює ЄС у спробі підпорядкування економіки України

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, за відповідну заяву «У зв'язку з ухваленням Європейським парламентом резолюції, що містить безпідставні звинувачення на адресу РФ» проголосувало 445 російських парламентаріїв.

«Останнім часом все більш очевидно, що саме європейські політики за допомогою прямого політичного тиску і відвертого викручування рук, зокрема при вирішенні питань внутрішньої політики України, примушують офіційний Київ поступитися частиною суверенітету України і фактично перевести свої торговельно-економічні зв'язки під контроль Брюсселя», - говориться в документі.

Наголошується, що проект угоди з Європейським Союзом про асоціацію передбачає кардинальну зміну всієї системи торговельно-економічного регулювання України, передачу суверенних повноважень у галузі митної та торгової політики, санітарного, ветеринарного і фітосанітарного контролю, технічного регулювання. При цьому Україна «буде вимушена змінювати законодавство за лекалами Європейського Союзу без права впливати на процес ухвалення рішень в життєво важливих для власної економіки галузях», вважають російські депутати.

При цьому наголошується, що Росія поважає будь-який вибір, який зроблять країни-сусіди, і готова і надалі розвивати відносини з ними.

Разом з тим депутати Державної думи висловлюють тривогу через ті можливі втрати для відносин з цими державами, які несе в собі курс на асоціацію з Європейським Союзом, а точніше, «на фактичне підпорядкування їх економічної політики».

«У разі такої «асоціації» Україна та інші держави, що входять в програму Європейського Союзу «Східне партнерство», неминуче втратять частину своєї самостійності. Їм набагато складніше вибудовуватиме плідне економічне партнерство з Росією та іншими державами - членами Митного союзу, а також брати участь надалі в євразійському інтеграційному процесі», - говориться в документі. У цих умовах зусилля російської влади, науковців, підприємців, громадських діячів спрямовані на те, щоб донести це занепокоєння до своїх партнерів в Україні та в інших державах пострадянського простору, упереджено трактуються членами Європейського парламенту, які вже розглядають ці держави як майбутню сферу впливу Європейського Союзу, наголошується в заяві.

«За резолюцією Європейського парламенту вгадується прагнення підірвати відносини народів, що проживають в Росії та в Україні, а також в інших державах пострадянського простору, і включити ці держави у виняткову зону інтересів Європейського Союзу. З таким підходом, що віддає неоімперськими амбіціями, категорично не можна погодитися», - наголошується в документі.

У документі також наголошується, що резолюції Європейського парламенту не можуть мати для Росії ні юридичної, ні політичної сили, оскільки ні Росія, ні Україна, ні інші держави пострадянського простору не входять у сферу його юрисдикції.

«Державна дума не дає рекомендацій колегам із Брюсселя, як їм вибудовувати відносини всередині Європейського Союзу і з його потенційними партнерами. Через це Державна дума виходить з того, що Російська Федерація самостійно визначає, яким чином вибудовувати відносини з найближчими сусідами, братськими для нас народами, об'єднаними спільним прагненням до зближення і вільного розвитку без тиску ззовні, на основі поваги суверенітету і національних інтересів один одного», - говориться в документі.

Як повідомляв УНІАН, останнім часом Росія чинить тиск на країни пострадянського простору, намагаючись зашкодити їх зближенню з ЄС. Так, російська митниця з 14 серпня посилила контроль за вантажами практично всіх українських експортерів. Українські компанії заявляли, що їх поставки на російський ринок були фактично заблоковані. Федерація роботодавців України оцінила можливі втрати експортерів до кінця року в 2,5 млрд дол. Також Росія заборонила ввезення на свою територію виробів кондитерської фабрики «Рошен».

Експерти обох країн пов'язували ситуацію на межі з бажанням влади Росії примусити Україну вступити в Митний союз або зашкодити підписанню Україною Угоди про вільну торгівлю з ЄС.

12 вересня Європейський парламент назвав неприйнятними дії Росії щодо країн “Східного партнерства” і закликав Європейську Комісію до конкретних дій на підтримку цих країн.

Нагадаємо, в листопаді 2013 року у Вільнюсі відбудеться саміт керівництва Євросоюзу і лідерів країн-учасниць програми ЄС «Східне партнерство», під час якого очікується парафування з Молдовою і Грузією, а з Україною - підписання, угод про асоціацію і про глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі.

Ініціатива «Східне партнерство» була висунута Польщею і Швецією і затверджена на саміті ЄС у Брюсселі в 2008 році, офіційно заснована в травні 2009 року в Празі.

Мета програми - зближення ЄС з Україною, Вірменією, Молдовою, Грузією, Азербайджаном і Білоруссю без їх прийняття до складу ЄС.

Програма передбачає значне підвищення рівня політичної взаємодії, широку інтеграцію колишніх радянських республік в економіку ЄС, збільшення обсягів фінансової допомоги, що надається їм, і посилення енергетичної безпеки.