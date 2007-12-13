Сьогодні Україну накриє найяскравіший «метеоритний дощ»

13 і 14 грудня жителі всього світу зможуть побачити чергове космічне явище - метеорний потік Гемінід. Свою назву він одержав від сузір`я Близнюків.

При спостереженні із Землі створюється враження, що сяючі метеори летять саме з цього сузір`я, хоча насправді цей потік до сузір`я Близнюків ніякого стосунку не має. Очікується, що найкраща видимість потоку буде в північних широтах планети.

Потік Гемінід - один з найзагадковіших і яскравіших метеорних потоків, який завжди спостерігається в першій половині грудня. Гемініди вирізняються великою яскравістю. На відміну від інших потоків, наприклад Леонід, Персєїд або Лірід, потік летить не назустріч Землі, а наздоганяє її, тому швидкість метеорів невисока, близько 35 км/с. Ці метеори будуть добре видно, оскільки їм сприяє "молодий" Місяць.

Зазвичай, у пік активності спостерігається близько 100 метеорів на годину. Траекторії всіх метеорних тіл фактично майже паралельні, але візуально на небі завдяки ефекту перспективи вони здаються такими, що розлітаються з однієї точки — радіанти метеорного потоку. Потік Гемініди був відкритий наприкінці XIX століття і пов`язаний з астероїдом Фаетон 3200.

Щорічні спостереження за ним свідчать, що його максимальна активність неухильно зростає. Зокрема, 1877 року спостережена кількість метеорів склала приблизно 14 за годину, 1896 року – близько 23-х, 1999 р. – 90. Астрономи прогнозують і подальше зростання активності, пов`язуючи це з гравітаційною дією на метеорний потік найбільшої планети Сонячної системи – Юпітера.

Окрім Гемінід в грудні любителі можуть спостерігати ще один метеорний потік – Урсиди. І хоча їх звичайна кількість на годину в максимумі становить лише 10, але іноді потік посилюється до 100 метеорів на годину. Цього року максимум Урсид припадає на 00.00 за світовим часом 23 грудня.

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