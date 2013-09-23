Частка іноземного капіталу в банківській системі України продовжує знижуватися

Про це повідомляється на сайті Національного банку України .

Згідно з даними НБУ, за підсумками січня - серпня порівняно з початком року частка іноземного капіталу в українській банківській системі знизилася на 5,7 п.п. При цьому кількість банків з іноземним капіталом за місяць не змінилася і на 1 вересня поточного року склало 51 банк з 180 зареєстрованих . Кількість банків зі 100 % іноземним капіталом у серпні також не змінилося і складає 21 .

Сплачений зареєстрований статутний капітал банків країни в серпня 2013 виріс на 0,41 % - до 179,310 млрд грн , при цьому за січень - серпень 2013 його зростання склало 2,34 %. Регулятивний капітал банків у серпні виріс на 0,45 % - до 186,046 млрд грн , за січень -серпень зростання склало 3,99 %.

Як повідомляв УНІАН , частка іноземного капіталу в українській банківській системі (у статутному капіталі банків) у липні поточного року знизилася на 0,2 п.п. - До 34 % , в ​​січні- липні в порівнянні з початком року частка іноземного капіталу в українській банківській системі знизилася на 5,5 п.п.

У 2012 році частка іноземного капіталу в українській банківській системі скоротилася з 41,9 % на 1 січня 2012 року до 39,5 % на 1 січня 2013 року.