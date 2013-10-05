ЗМІ: У 2014 році Україна заплатить зовнішнім кредиторам на 20% менше

18:18, 05 жовтня 2013
Суспільство
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При цьому обсяги програми запозичень на наступний рік будуть менші на 6 мільярдів, ніж у програмі-2013

Наступного року Україна платитиме менше

Якщо в поточному році Україна має виплатити за зовнішніми зобов'язаннями $7,7 млрд, то в 2014 році - $6,1 млрд.

Про це розповіла директор департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів Галина Пахачук, повідомляє DT.UA.

"У нас з НБУ зменшуються платежі перед головним кредитором - МВФ. Міністерство фінансів має повернути $2 млрд 947 млн, Національний банк - $1 млрд 134 млн/ За євробондами у нас погашень всього на $1 млрд у липні 2014 року. Ще $1 млрд - купонні виплати за всіма іншими нашими євробондами", - пояснила представник Мінфіну.

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За її словами, в 2014 році Мінфін планує залучити на внутрішньому ринку $ 2-3 млрд. "Може трапитися момент, що нам доведеться пожертвувати трохи прибутковістю на внутрішньому ринку - тобто її підняти для того", - не виключила Пахачук.

Вона також зазначила, що держбюджет 2014 року буде більш консервативним, ніж у поточному році - його дефіцит складе не більше 2,8%. "Фінансування - частково за рахунок запозичень, частково за рахунок приватизації. І при цьому у нас обсяги програми запозичень на наступний рік будуть менші на 6 млрд, ніж в програмі - 2013", - повідомила Пахачук.

При цьому вона констатувала, що до кінця 2013 року Україна повинна виплатити ще $1,85 млрд - це і на зовнішньому і на внутрішньому ринку запозичень. "У жовтні ми плануємо фондуватися виключно для цілей рефінансування та з метою обслуговування і погашення виключно на внутрішньому ринку", - зазначила представник Мінфіну.

Пахачук також зазначила, що уряд не планує виходити на зовнішні ринки запозичень при збереженні нинішнього високого рівня прибутковості українських зобов'язань.

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