Засідання Генеральної ради СОТ відбудеться 19-20 грудня

Засідання Генеральної ради Світової організації торгівлі пройде в Женеві 19-20 грудня.

Про це УНІАН повідомили в центральному офісі СОТ.

Як раніше прогнозував уряд України, на цьому засіданні може бути ухвалене рішення про прийняття України до СОТ. Проте засідання Робочої групи зі вступу України до СОТ, на якому має бути схвалений звіт по Україні для подальшого розгляду питання на Генраді, дотепер не відбулося.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня представники України проводили консультації в Женеві, під час яких мала бути визначена дата проведення засідання Робочої групи.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО в інтерв`ю "5 каналу", яке транслювалося 16 грудня, сказав, що Україна може вступити до СОТ вже 20 грудня. За його словами, Україна вже впритул наблизилася до членства у СОТ, уклала всі необхідні домовленості.

Довідка УНІАН. Європейський союз висунув останню вимогу щодо вступу України до СОТ. Для того щоб стати 152-м членом цієї організації, Києву необхідно виконати вимогу Брюсселя щодо перегляду регуляції з експортного мита.