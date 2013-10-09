Тепер звіт про внесок на соцстрахування можна подати в електронній формі

Міністерство доходів і зборів України ввело електронний варіант звітів про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

Як відзначили в Міндоходів, для електронного звіту платникам потрібно викачати відповідне програмне забезпечення і одержати цифровий підпис, який міністерство надає безплатно.

У Міндоходів також нагадали, що звіт за вересень про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування потрібно подати до 21 жовтня включно.

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Як повідомляв УНІАН, раніше звітність про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування необхідно було подавати лише в паперовому вигляді до Центрів обслуговування платників податків.