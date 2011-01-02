Закон про єдиний соціальний внесок набрав чинності

З 1 січня набрав чинності Закон «Про збір і облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування».

Закон був прийнятий парламентом у липні 2010 року і підписаний Президентом 4 серпня.

Закон передбачає введення в Україні єдиної системи збору страхових внесків фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування.

Законом з 1 січня 2011 року вводиться сплата єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, консолідувавши в Пенсійному фонді функції обліку платників. З 1 січня 2014 року передбачається видача посвідчення застрахованій особі.

Закон визначає розмір єдиного внеску для кожної категорії платників і пропорції його розподілу за видами загальнообов`язкового державного соціального страхування з урахуванням того, що вони повинні забезпечувати застрахованим особам страхові виплати й соціальні послуги, передбачені законодавством про загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а також фінансування заходів, спрямованих на профілактику страхових випадків, створення резерву коштів для забезпечення страхових виплат і надання соціальних послуг застрахованим особам і покриття адміністративних витрат із забезпечення функціонування системи загальнообов`язкового державного соціального страхування.

Законом передбачено, що єдиний внесок не входить у систему оподаткування. Податкове законодавство не регулює порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску. Для бюджетних установ сума єдиного внеску розподіляється: на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття - 4,1322 відсотка; на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, пов`язаними з похованням, - 3,8567 відсотка; на загальнообов`язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання – 0,551 відсотка; на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування (у солідарну систему) - 91,4601 відсотка.

Єдиний внесок обчислюється винятково в національній валюті, зокрема з виплат (доходу), які здійснюються в натуральній формі.

Вирахування єдиного внеску із сум, виражених в іноземній валюті, здійснюється шляхом перерахунку вказаних сум у національну валюту України за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день вирахування єдиного внеску.

У законі виписано повноваження Пенсійного фонду щодо збору й обліку єдиного внеску.