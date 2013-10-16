ЗМІ: Кіровоградські пенсіонери ледь животіють на плавлених сирках (відео)

За соціологічними дослідженнями, низький дохід називає головною своєю проблемою значна частина кіровоградців. Постійно не вистачає грошей 25% опитаних. Люди зізнаються, що їм бракує грошей навіть на одяг, не те, що на побутову техніку, повідомляє Радіо Свобода.

«Існує проблема абсолютної бідності. В Кіровограді десь 3-4% людей скаржаться на те, що вони недоїдають», – констатує соціолог Едуард Клюєнко.

Наприклад, Анатолій Луценко пенсію отримує не мінімальну – аж 1290 гривень. Та навіть при суворій економії цього ледь вистачає.

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У день, коли приносять гроші, чоловік навіть на хвилинку не виходить з дому, аби не пропустити поштаря. У гаманці ж бо залишилися останні кілька десяток. Та й то завдяки тому, що пенсіонер веде цілу бухгалтерію – кожна його копійчина розписана у спеціальному зошиті.

Найбільше грошей йде на харчування, тож купує все найдешевше. Овочі та яйця ще можна придбати на місцевому ринку. А от за двома курячими стегенцями та свинячою печінкою доводиться їздити на оптовий ринок за місто.

«Яловича печінка там 21-22 гривень, а тут до 30 гривень. Поїхав, купив десяток сирків плавлених. От мені на тиждень вистачає. Із речей. Я не можу купити їх за повну вартість. В основному в секонд-хенді. Шукаю собі чи взуття, чи одяг», – ділиться рецептом виживання пенсіонер.

Вже давно Анатолій Луценко не може дозволити собі навіть косметичний ремонт помешкання. Меблі ж купував ще за радянських часів. Радіє, що економити допомагає субсидія. Влітку за усі комунальні послуги платить 130 гривень на місяць, а взимку разом з опаленням виходить майже 200.

На іншу матеріальну чи медичну державну підтримку Луценко не сподівається. Оздоровлюється виключно народними засобами, адже традиційні йому не по кишені, а відволіктися від фінансових негараздів пенсіонеру допомагають кросворди.