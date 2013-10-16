Двоє учнів постраждали через ампулу з невідомою речовиною

В одній із шкіл Чернігівської області через розгерметизацію ампули з невідомою речовиною постраждали двоє учнів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДСНС в області.

Згідно з повідомленням, сьогодні зранку до служби "101" м. Прилук надійшло повідомлення від керівництва загальноосвітньої школи с. Линовиця, що у навчальному закладі внаслідок розгерметизації ампули з невідомою речовиною постраждали діти.

На місце події з Прилук прибув пожежно-рятувальний підрозділ. На цей час вчителі вже вивели з приміщення школи на вулицю всіх учнів та відкрили вікна у класах і коридорах для провітрювання. Двох постраждалих дітей забрали лікарі швидкої медичної допомоги. Рятувальники під час обстеження приміщень знайшли у коридорі на 3-му поверсі скляну розгерметизовану ампулу без будь-яких написів чи позначок.

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За попередніми даними, один з дев’ятикласників приніс до школи ампулу. Коли хлопець йшов коридором школи, ампула тріснула у його кришені. Внаслідок витікання рідини, він отримав опік ноги, а семикласниця, яка проходила поруч, отруїлася парами. Зараз обоє дітей перебувають у Прилуцькій центральній районній лікарні. Стан їхнього здоров’я задовільний. Інші учні школи та вчителі не постраждали.

На місці події працюють працівники міліції та санепідемстанції.