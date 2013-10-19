На Луганщині 87% підприємств порушують трудове законодавство

У Луганській області за 9 місяців поточного року інспекторами Територіальної державної інспекції з питань праці (ТДІзПП) перевірено понад 1040 суб’єктів господарювання.

Як повідомили УНІАН в Держтерінспекції, на перевірених підприємствах області було виявлено 3909 порушень законодавства про працю. Порушення трудових прав працівників встановлені майже на всіх перевірених підприємствах (87%). Найчастіше порушуються норми законодавства з оплати праці (понад 1877 порушень, або 48,0%), робочого часу та відпочинку (понад 772 порушень, або 19,7 %), трудових договорів (понад 545 порушень, або 13,9 %).

Читайте також: У Сумах безробітним заборгували 4,5 мільйона

За результатами перевірок складено та передано до суду 506 протоколів про адміністративні правопорушення. Загальна сума накладених судами адміністративних штрафів становить 215,8 тис.грн.

За невиконання законних вимог посадових осіб ТДІзПП щодо усунення виявлених порушень законодавства про працю державними інспекторами праці винесено 191 постанову про накладення адміністративних штрафів на суму 174,6 тис грн. Загалом до адміністративної відповідальності притягнуто 697 керівників підприємств-порушників законодавства про працю.

Загальна сума накладених судами та державними інспекторами праці штрафних санкцій становить понад 390,4 тис. грн.

Крім того, державними інспекторами праці внесено 300 подань роботодавцям про притягнення винних посадових осіб до дисциплінарної відповідальності, матеріали 153 перевірок передані до правоохоронних органів для відповідного реагування.

На вимоги державних інспекторів праці 14062 працівникам погашено заборгованість із виплати заробітної плати на суму понад 21,5 млн. грн.