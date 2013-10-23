Азаров вважає, що ресурси банків використовуються тільки на проїдання

Прем'єр-міністр України Микола Азаров назвав недостатнім рівень кредитування української економіки і доручив першому віце-прем'єр-міністру Сергію Арбузову опрацювати стратегію сприяння кредитуванню економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров сказав, відкриваючи засідання уряду.

«Комерційні банки на 1 жовтня поточного року залучили значний ресурс – понад 425 млрд грн депозитів фізичних осіб. Це гроші наших громадян, одержані завдяки збільшенню доходів населення. І як працює цей ресурс? Фактично, тільки на проїдання», - сказав Азаров.

За його словами, споживчі кредити, видані на строк до 1 року, збільшилися у 2,4 разу, тоді як виробничі кредити збільшилися лише на 22%.

«Доручаю першому віце-прем'єру Арбузову спільно з Національним банком глибоко вивчити можливості створення максимально сприятливих умов для кредитування саме реального сектора економіки на користь розвитку, і надати відповідні пропозиції на розгляд уряду», - сказав Азаров.

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При цьому він нагадав, що Президент України Віктор Янукович вимагає від уряду задіяти всі можливі механізми не лише для розвитку кредитування, але й для зниження ставок за кредитами.

«Жодний бізнес, окрім спекулятивного, не може нормально розвиватися, коли фінансові ресурси коштують більш як 20% на рік. На цьому особливо наполягає Президент України. Він поставив завдання задіяти всі можливі механізми для здешевлення кредитного ресурсу для підприємств до кінця року хоча б до 14% річних», - підкреслив Азаров.

За його словами, доступність кредитів для виробника повинна стати головним генератором зростання наступного року, в першу чергу, для реалізації Програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки.

Як повідомляв УНІАН, обсяг депозитних вкладів населення у банках за 2012 рік зріс майже на 60 млрд грн, або на 19%, - до 366 млрд грн.

За 9 місяців 2013 року середня вартість строкових депозитів громадян у національній валюті скоротилася на 4,4%, і на 30 вересня становила 17,3% проти 21,7% на початку року, в іноземній валюті - скоротилася на 1,2% - до 7% проти 8,2%.

За даними НБУ, станом на середину жовтня середньозважена ставка за кредитами, наданими фізичним і юридичним особам у національній валюті, також зросла - на 0,2 п.п., до 15,21% (з 15,02% в серпні), за кредитами в іноземній валюті – знизилася на 0,08 п.п., до 9,66% (з 9,74%). Середньозважена ставка за залученими депозитами в національній валюті за місяць зросла на 0,38 п.п. - до 10,09% (з 9,71% у серпні), в іноземній валюті – на 0,14 п.п., до 5,93% (з 5,79%).