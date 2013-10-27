Рятувальникам вдалося загасити пожежу в Аграрному університеті у Києві (відео)

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в місті Києві.

В ДСНС зазначили, що наразі тривають роботи з повної ліквідації осередків пожежі.

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У свою чергу, в міліції Голосіївського району повідомили, що на місце події прибув ректор вишу. Його наразі опитують з приводу можливості займання, а також опитують охоронців університету.

Як повідомили УНІАН, за попередніми даними, займання почалося в актовому залі, і потім вогонь почав розповсюджуватися на інші площі. Вогонь охопив площу близько півтори тисячі квадратних метрів.

Під час прибуття пожежних на місце події, вогнем вже було охоплено близько 800 кв. м площі.

У прес-службі ДСНС зазначили, що гасіння вогню ускладнювалося тим, що конструкції будівлі мають дерев’яні перекриття. Крім того, за попередніми даними, в цьому корпусі велися будівельні роботи із застосуванням лакофарбових матеріалів та газоелектрозварювання. Тому не виключено, що причиною спалаху могла стати іскра, що виникла під час зварювальних робіт.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст 194 (навмисне пошкодження чуджого майна) КК україни.

Про жертв та постраждалих наразі повідомлень не надходило.