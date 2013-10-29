Золотовалютним резервам НБУ ще далеко до критичної межі, - Єхануров

Таку думку озвучив екс-премєр-міністр України Юрій Єхануров

«Коли 1999 року було призначено уряд Віктора Ющенка, я відповідав за економічний блок, то резервів узагалі не було, практично не було. За півтора року ми не взяли ні копійки із зовнішніх запозичень, показавши, що можна працювати і без них. У 2005-му та 2006-му ми теж обійшлися без запозичень», - додав експерт, говорячи про те, наскільки критично важливим чи не важлими є для офіційного Києва новий кредит від МВФ.

При цьому Єхануров вказав на те, що при прив’язував би можливість відновлення співпраці України та МВФ до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

«Я це не пов’язував би. Є чіткі умови. Наприклад, зараз невиконано умови щодо підвищення тарифів на газ для населення», - зауважив екс-високопосадовець.

Говорячи ж про можливу реакцію Росії на асоціювання України з ЄС, Єхануров вказав на те, що «Росія теж не зможе працювати без нас».

«Розмови, мовляв, вони зможуть самостійно забезпечити літакобудування чи будівництво атомних станцій, запуски ракет надто перебільшені. Росії не вигідно не працювати з нами. Повірте, після пропагандистської бурі, яка йде, прийде прагматичний період. Тоді ми обов‘язково сядемо за стіл переговорів, і Україна буде в добрих стосунках із Росією», - резюмував колишній глава українського уряду.