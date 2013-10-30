Відстрочення зниження ПДВ і податку на прибуток може статися найближчим часом

15:52, 30 жовтня 2013
Суспільство
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Рішення про відстрочення зниження ставки податку на прибуток і податку на додану вартість, продиктоване економічною нестабільністю і рекомендаціями Міжнародного валютного фонду, обговорюється на рівні уряду і ділових кіл.

Олександр Клименко

Рішення про відстрочення зниження ставки податку на прибуток і податку на додану вартість, продиктоване економічною нестабільністю і рекомендаціями Міжнародного валютного фонду, обговорюється на рівні уряду і ділових кіл і може бути прийняте найближчим часом. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції в Києві сказав міністр доходів і зборів України Олександр Клименко.

«Ми дійсно перебуваємо в діалозі, дійсно слухаємо експертів і бізнес, що можна зробити, що доцільно. Всі консультації ми завершимо найближчим часом і вийдемо з рішенням, яке буде відображено в законі про держбюджет на 2014 рік», - сказав міністр.

При цьому він зазначив, що в діловому середовищі рішення про відстрочення зниження податкових ставок сприймають з розумінням. «Бізнес із розумінням сприймає відстрочення зниження ставок податку на прибуток і ПДВ», - відзначив Клименко.

Як повідомляв УНІАН, зниження з 1 січня 2014 року ставок податку на додану вартість до 17% з 20% і податку на прибуток до 16% з 19% прописано в діючому Податковому кодексі України. Разом з тим, за оцінками науково-дослідного інституту фінансового права Національного університету державної податкової служби України, можливі втрати бюджету від зниження ставок в нинішніх умовах можуть досягти 33 млрд грн.

Раніше Міжнародний валютний фонд порекомендував Україні відкласти запровадження норм Податкового кодексу про зниження ставок.

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