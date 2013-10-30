ЗМІ: Нацбанк дозволив міняти долари і євро без паспорта

Про це повідомив директор асоціації банків-членів платіжних систем Олександр Карпов, пише Біржовий лідер.

Раніше для вчинення валютообмінних операцій потрібно було обов'язково пред'явити документ, що посвідчує особу клієнта. Так, за допомогою копіювання паспорта проводилася ідентифікації особи відвідувача банку. Тепер Національний банк України відмовився від такого довгого способу обміну валюти. Охочі розміняти долари, рублі або євро на гривні повинні лише показати працівникові банку платіжну карту.

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На думку Олександра Карпова, це дуже правильне і розумне рішення. Він у своєму повідомленні зазначив: «Це, безумовно, позитивно».

Як зазначає Карпов, в більшості випадків скупчення цих копій заважає працівникам орієнтуватися. Крім цього, копії документів, що ідентифікують особу, можуть бути використані для різного роду шахрайства, в тому числі і для отримання кредиту.

Саме з цієї причини нове рішення Національного Банку України схвалили і Асоціації банків-членів платіжних систем .

Інформацію про нове рішення Центрального Банку України повідомив Олександр Дубихвіст, який обіймає посаду директора департаменту з управління валютним резервом НБУ. Він зазначив, що відтепер можна обміняти гривні на євро і навпаки за допомогою платіжної картки, оскільки вона є документом, що ідентифікує особу громадянина. За його словами, тепер регулятор дозволяє нараховувати безготівкові гривні на платіжні картки клієнта.

Тепер операція з обміну валют стала набагато легшою і доступнішою. Так, якщо раніше на цю операцію фізичні особи витрачали 5-8 хвилин, то тепер достатньо і 30 секунд.

У зв'язку з постановою НБУ № 278 від 23.08.2011 року банки та обмінні пункти повинні були здійснювати валютообмінні операції тільки при копіюванні паспорта. Це дозволяло ідентифікувати особу громадян і проводилося з метою скорочення відтоку банкнот в незаконний спектр економіки.