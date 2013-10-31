Мера Чигирина і його заступника підозрюють у хабарництві

Сьогодні прокуратура Черкаської області вручила письмову підозру міському голові міста Чигирин та його заступнику у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Черкаської області, встановлено, що 30 жовтня службова особа та його заступник вимагали та отримали від представника товариства неправомірну вигоду у розмірі 6600 гривень, за надання дозволу на розміщення малих архітектурних споруд.

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Окрім цього, слідчим, за погодженням з прокурором, внесено клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді арешту та домашнього арешту. Наразі досудове розслідування триває, у найближчий термін кримінальне провадження буде скеровано до суду - ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.