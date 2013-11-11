За півроку зафіксовано 2 тисячі випадків насильства з боку правоохоронців - ГПУ

Майже 2 тис. кримінальних проваджень розпочато впродовж першого півріччя 2013 року за фактами жорстокого поводження з боку працівників органів внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані Генеральної прокуратури були оприлюднені сьогодні під час презентації матеріалів міжнародного круглого столу: "Право сили чи сила права? Проблема насильства з боку правоохоронних органів щодо учасників мирних зібрань та осіб, що перебувають під юрисдикцією ОВС".

Так, за перше півріччя 2013 року було розпочато 1 тис. 923 кримінальних проваджень, пов'язаних з катуванням та жорстоким поводженням з боку працівників органів внутрішніх справ. Із них 3 - за фактами катування (стаття 127), 124 - за фактами зловживання владою (стаття 364), 1663 - за перевищення влади (стаття 365), 64 - за примушування давати свідчення (стаття 367), йдеться в даних Генпрокуратури.

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Водночас учасники круглого столу, спираючись на перелік наведеного розподілу порушених проваджень, констатували, що органи прокуратури продовжують кваліфікувати більшість фактів жорстокого поводження за такими статтями як перевищення влади, зловживання владою та примушування давати показання, при цьому старанно уникають статті щодо катування. На переконання учасників заходу, така хибна практика лише викривлює статистичні показники та приховує реальний масштаб проблеми катування, проте не сприяє кримінальному переслідуванню насильства з боку правоохоронців.

За результатами моніторингу правозахисних організацій, в Україні протягом 2011-2013 років кількість летальних випадків, що сталися з громадянами України під час їхнього перебування під юрисдикцією ОВС, становить 66. Найбільша кількість смертей зафіксована в Київській області - 11 випадків, Харківській та Одеській - по 6 випадків та Запорізькій області - 5 випадків. Кількість випадків насильства з боку правоохоронців за останні два роки становила 345 випадки. Найбільше - в Донецькій області - 43 випадки, в Криму - 33 випадки, в Київській та Дніпропетровській - по 28 випадків, Харківській - 22 випадки, Одеській - 20.

В той же час, за результатами офіційних розслідувань, проведених органами прокуратури та МВС України, кількість правоохоронців, притягнутих до відповідальності у 2010 році, становила 353 працівника, у 2011-му - 456, у 2012-му - 498.

Розмір збитків, спричинених злочинними діями ОВС та встановлених в судовому порядку, в середньому дорівнює 1 млн 656 тис. грн щорічно, зазначають правозахисники.