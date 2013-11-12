ВГО «ВААП» оголошує тендер щодо надання послуг з встановлення GPS-модулів на транспортні засоби

Основні вимоги до компанії:

1. Гнучка цінова пропозиція на обладнання GPS-модулів та його обслуговування;

2. Наявність сервісних центрів по обслуговуванню GPS-модулів у регіонах України;

3. Досвід роботи в галузі не менше 5 років і не менше 3-х років - з пасажирськими автопідприємствами;

4. Володіння авторським правом на програмне забезпечення або можливість оперативно вносити зміни у вихідний код програмного забезпечення.

5. Технічні можливості програмного забезпечення:

5.1. Можливість розміщення серверного програмного забезпечення на обладнанні та на території замовника;

5.2. Можливість передачі шифрованих даних;

5.3. Можливість працювати з картосервісами різних виробників одночасно;

5.4. Наявність повного картографічного забезпечення, детальні векторні карти.

За більш детальною інформацією звертайтеся до ВГО «ВААП»: тел. +380 44 517-44-31.