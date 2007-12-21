Розпочнеться акція „Стоп корупції в земельній сфері”

24 грудня о 9-00 розпочнеться постійно діюча акція „Стоп корупції в земельній сфері”. Організатор – Громадський суд України. В акції візьмуть участь члени спеціальної комісії Держземагентста по боротьбі з проявами корупції в земельній сфері, громадські організації, депутати різних рівнів, постраждалі від рейдерського захоплення земель представниками Держземагентства України. На початку акції буде оприлюднена “Десятка найбільших корупціонерів України в земельній галузі” та оголошено збитки, що нанесенні громадянам України і державі в зв’язку з їх діяльністю (вул.Народного ополчення, 3, Держземагентство).

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