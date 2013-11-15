Міноборони скасувало рішення щодо розподілу квартир в Києві посадовцям Генштабу

Міністр оборони України Павло Лебедєв скасував рішення щодо розподілу квартир в місті Києві посадовим особам Генерального штабу Збройних Сил України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України, за результатами службового розслідування, проведеного за фактами, викладеними у програмі “Гроші” телеканалу “1+1” 14 жовтня 2013 року щодо отримання посадовими особами Генерального штабу службового житла у місті Києві, міністром оборони України Лебедєвим прийнято низку рішень.

Як зазначається в повідомленні, «зважаючи на підтверджені факти допущених порушень під час розподілу квартир, та висновки комісії, що проводила службове розслідування, скасовано рішення про надання житлової площі адміралу Кабаненку І.В. та старшому лейтенанту Барабашук О.В.»; «раніше затверджені рішення про оголошення складу житлової комісії гарнізону міста Києва від 16 травня 2013 року № 7 скасовано як такі, що видані з перевищенням повноважень та не відповідають вимогам наказів Міністерства оборони України».

Крім того, з метою недопущення в майбутньому подібних випадків, начальнику Генерального штабу – Головнокомандувачу Збройних Сил України генерал-полковнику Замані В.М. та начальнику Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗС України Грузинській Я.О. доручено упорядкувати та зробити більш прозорим для громадськості: ведення квартирного обліку у військових частинах, гарнізонах та квартирно-експлуатаційних органах; ведення облікових справ військовослужбовців та осіб звільнених з військової служби в запас або у відставку та членів їх сімей; впорядкування обліку житлової площі, яка надходить до гарнізонів для розподілу серед військовослужбовців».

За рішенням міністра оборони України Павла Лебедєва, військовослужбовців та працівників ЗС України, які допустили порушення, виявлені під час службового розслідування, буде притягнуто до дисциплінарної відповідальності наказами відповідних командирів та начальників, йдеться в повідомленні.