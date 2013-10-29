Заступнику начальника Генштабу закрили допуск до держтаємниці

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Як зазначається в повідомленні, у період з 23 вересня по 7 жовтня 2013 року співробітниками Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України в підрозділах Генерального штабу Збройних Сил України та підпорядкованих йому органах військового управління проведено перевірку стану охорони державної таємниці. Під час перевірки проведення виявлено та задокументовано низку грубих порушень чинного законодавства у вказаній сфері з боку окремих посадових осіб Генерального штабу ЗС України.

За висновком державного експерта Міністерства оборони України, виявлені матеріали містять відомості, що становлять державну таємницю, їх розголошення може завдати шкоди національним інтересам держави.

На підставі зазначеного висновку Службою безпеки України скасовано допуск до державної таємниці першому заступнику начальника Генерального штабу ЗС України адміралу Кабаненку, повідомляє прес-центр СБУ.

Крім того, вирішується питання щодо притягнення до відповідальності ряду інших порушників режиму секретності, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня у Генеральній прокуратурі підтвердили проведення слідчих дій співробітниками СБУ у Генеральному штабі ЗСУ.

На брифінгу в Києві заступник начальника Слідчого управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генпрокуратури Григорій Рябенко пояснив, що відповідно до закону про державну таємницю, на Службу безпеки України покладено контроль за дотриманням режиму секретності. “Департамент охорони державної таємниці та ліцензування СБУ проводить перевірку дотримання режиму секретності, зокрема, в Генеральному штабі Збройних сил, і висновки будуть надані керівництву Міністерства оборони”, - сказав Рябенко.

Він уточнив, що за порушення режиму секретності чинне українське законодавство передбачає кримінальну, дисциплінарну та адміністративну відповідальність.

На запитання щодо законності отримання п'яти квартир першим заступником начальника Генштабу Кабаненком Рябенко відповів, що матеріали з цього приводу, наскільки йому відомо, перебувають на вивченні у міністра оборони, і в разі їхнього надходження до правоохоронних органів буде прийнято відповідне рішення.