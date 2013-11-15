Мінрегіон розповів, наскільки складно українцям підключитися до автономного опалення

Відключення житлових будинків від централізованого опалення і гарячого водопостачання за відмови споживачів від даних послуг може відбутися лише у тому разі, якщо технічна можливість такого відключення передбачена затверджуваною місцевими органами влади схемою теплопостачання території, на якій знаходиться будинок.

Відповідне роз'яснення у зв'язку з великою кількістю звернень громадян надало Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства (Мінрегіон).

Згідно з роз'ясненням міністерства, для вирішення питання відключення житлового будинку від мереж централізованого опалювання його власник (або група власників) має звернутися до постійно діючої міжвідомчої комісії з письмовою заявою про відключення від мереж. Комісія ж розглядає надані документи лише за наявності затвердженої органом місцевого самоврядування схеми розвитку систем теплопостачання населеного пункту.

У Мінрегіоні зазначають, що відключення будинку від централізованого опалення і гарячого водопостачання може відбутися лише за рішенням загальних зборів і згоди усіх власників приміщень у житловому будинку. Окремі квартири будинку не можуть відключатися від централізованого опалювання і гарячого водопостачання.

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Проект індивідуального (автономного) теплопостачання і відокремлення від центральних мереж виконує проектна або проектно-монтажна організація на підставі договору із заявником.

Після закінчення робіт складається акт про відключення будинку від мереж, і в десятиденний термін подається заявником на затвердження комісії, що є підставою для перегляду сторонами умов договору про надання послуг з централізованого опалення.

У Мінрегіоні відзначають, що якщо при відключенні квартири від централізованого теплопостачання не були дотримані вимоги правил і порядку такого відключення, такі дії слід вважати самочинними. І у такому разі нарахування плати за централізоване опалення є правомірним.

Довідка УНІАН. Питання відключення від мереж централізованого опалювання і гарячого водопостачання у житлових будинках України регулюється двома документами: Правилами надання послуг з централізованого опалювання, постачання холодної і гарячої води і водовідведення (постанова Кабміну від 21.07.2005 № 630), і Порядком відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення і постачання гарячої води у разі відмови споживачів від централізованого теплопостачання (наказ Міністерства будівництва, архітектури і житлово-комунального господарства від 22.11.2005 № 4).