Касові апарати можуть збільшити доходи місцевих бюджетів на 20-30% - Асоціація міст

Це дозволить, з одного боку, стимулювати процеси підвищення прозорості «сірого» сегменту вітчизняної економіки й оптимізувати систему податкового адміністрування, а з іншого - не завдати шкоди, передусім, найдрібнішим підприємцям, заявив експерт з питань бюджету Асоціації міст України Олександр Слобожан.

«У разі адекватного запровадження цих ініціатив надходження до місцевих бюджетів, зокрема, від єдиного податку можуть збільшитися, принаймні, на 20-30% (у 2012 році було 4,8 млрд грн). Водночас якщо заходи будуть непродумані, бюджетні доходи можуть зменшитися внаслідок згортання легальної діяльності частиною підприємців», - констатував Слобожан.

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На думку представника Асоціації міст, державі варто створювати стимули для більш активного застосування представниками малого бізнесу реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Причому йдеться не лише про допомогу у вирішенні проблеми технічного оснащення, але й, зокрема, через пролонгацію чинного до 1 січня 2014 рокумораторію на штрафи для підприємців, які не перейшли на систему дистанційної звітності.

«Запроваджувати якісь радикальні зміни вже з 1 січня законом про держбюджет-2014 – не кращий, звичайно, варіант. І справа тут не лише в тому, що не витримуються «часові» вимоги Бюджетного та Податкового кодексів (зміни повинні були б затверджуватися парламентом до 15 липня). Місцева влади повинна ще провести низку процедур на своєму рівні, щоб механізми нормально запрацювали», - зауважив Слобожан.

При цьому керівник секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський зауважив, що зі стратегічної точки зору в Україні об’єктивно потрібно більш активно застосовувати касові апарати. Але занадто радикальні й незбалансовані заходи в більш ніж короткостроковій перспективі (щодо, передусім, дрібних підприємців) навряд чи принесуть користь.

«Потрібно вести діалог. Добре було б серед іншого надати підприємцям змогу застосовувати старі касові апарати, які не можуть бути адаптовані до системи дистанційного звітування. Це питання особливо актуальне для сіл та невеликих населених пунктів», - зауважив представник Ради підприємців.

Нагадаємо, що в оприлюднених неофіційних версіях законопроекту про держбюджет-2014 містяться норми, які зобов’язують з 01.01.14 платників єдиного податку вести Книгу обліку доходів та витрат, використовувати у своїй діяльності реєстратори розрахункових операцій, а також вести облік товарних запасів.