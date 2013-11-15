"Дешевих" мешканців зоопарку на Чернігівщині забивають, аби годувати дорогих - ЗМІ

За інформацією директора зоопарку Зінаїди Максименко, оприлюдненій у обласній газеті "Вісник Ч", на казначейських рахунках з літа знаходиться 0,5 млн грн непроплачених коштів, оскільки ці видатки належать до незахищених статей. Не проплачуються платіжки з 30 травня 2013 року.

"Доводиться забивати інколи менш цінних тварин. У нас є кози, вівці – доводиться їх. Старих, які вибракувані. А також птицю: качок, курей. Не кажу, що тварин дуже часто забиваємо. Але інколи, коли немає чим годувати…Кожен наш працівник уже приносить з дому, що може", - прокоментувала ситуацію Максименко "Вісник Ч".

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За її словами, підгодовують тварин діти із місцевої станції юних натуралістів - приносять молоко, яйця, також місцеве підприємство "Куковицький" дає м'ясо у борг та за зниженими цінами.

"Молоко потрібне і мавпочкам, і леопарду-самиці, і левенятам. Не кожного дня, але треба. І яйця треба двоє-троє на тиждень всім", - розказала директор газеті.

Але зараз у зоопарку зовсім немає моркви і буряків, які їдять і ведмеді, і копитні, і мавпочки, і птахи.

Цього року, як і минулого, бурі ведмеді у зоопарку у жовтні не вклалися у сплячку. "Може, ще й тому, що погода тепла. Але може, й тому що недокормлені", - припускає директор зоопарку.

Коли кореспондент УНІАН зателефонувала до зоопарку і запитала у директора про ситуацію, директор поклала слухавку. Потім її телефон був зайнятий.

Довідка УНІАН: Менський зоопарк – єдиний в Україні, розташований у сільській місцевості, сьогодні має площу 3 га. Був створений 1977 року з ініціативи місцевого жителя Геннадія Полосьмака.

Тваринна колекція налічує близько 600 особин понад 120-ти видів, 32 з яких занесені до Червоної книги України та Міжнародної Червоної книги. Щорічно зоопарк відвідують до 50 тисяч відвідувачів.