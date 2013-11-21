Українці - серед лідерів за споживанням алкоголю у світі - Світовий банк

Такі дані наводить Світовий банк у своєму звіті «Коли ти ризикуєш своїм здоров’ям: причини, наслідки та способи подолання ризикованої поведінки».

Найтривожніший результат Україна отримала за показником споживання алкоголю (drinking score). Поруч із Росією, Білоруссю, Белізом та Еквадором вона опинилася в компанії країн, де цей показник сягнув найвищих меж, передає Радіо «Свобода».

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Експерти вважають, що, просто заборонивши рекламу горілки та пива, проблему алкоголізму не вирішити. Економічний добробут і краща якість життя – найкращі засоби попередження цієї шкідливої звички, на їхню думку.

У ньому подаються дані щодо змін з роками шкідливих звичок людей у різних країнах світу. Експерти Світового банку б’ють на сполох: куріння, вживання наркотиків, нездорове харчування та небезпечний секс поширюються по всьому світу, особливо в країнах, що розвиваються.

Так, у звіті йдеться про те, що щороку в світі на кожен мільйон жителів планети припадає до півсотні смертей від наркотиків. При цьому впродовж останнього десятиліття, за даними дослідження Світового банку, кількість наркозалежних людей у віці від 15 до 64 років практично не змінювалася: близько 5% населення планети й далі залежить від наркотиків.

Водночас інша шкідлива звичка – куріння, яка не отримує такого осуду соціуму, шириться планетою в геометричній прогресії. За останнє сторіччя кількість викурених цигарок на душу населення Землі зросла у 100 разів. При цьому абсолютна більшість хронічних курців - із країн з низьким та середнім рівнем доходів, зокрема, більш як третину цигарок викурюють у Китаї.

Велика кількість курців, порівняно з іншими країнами, проживає також у Росії, США, Індонезії та Японії. Україна посіла 14-ту позицію у списку 15-ти країн із найбільшим відсотком курців серед чоловіків.