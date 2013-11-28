Україна та Словаччина підпишуть угоду про постачання газу наступного тижня - Ставицький

Словаччина і Україна підпишуть угоду про реверсні поставки газу Україні в обсязі понад 10 мільярдів кубічних метрів наступного тижня.

Про це міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН у кулуарах бізнес-форуму країн "Східного партнерства" у литовській столиці.

"Надійшов Договір від наших партнерів. Ми зараз все це обговорюємо, ми все це зараз обраховуємо, юристи опрацьовують для того, щоб наступного тижня вже підписати цю Угоду", сказав Ставицький. За його інформацією, "йдеться про, щонайменше, десять мільярдів кубічних метрів газу".

"Це історичний момент, 100-відсоткова диверсифікація маршрутів поставок газу до України!", - додав міністр.

Ставицький також повідомив, що Україна почне одержувати газ із Словаччини з другої половини наступного року і що словацька сторона хоче певних гарантій, що Україна братиме обсяги не менш як десять мільярдів кубометрів газу.

Проти реверсу із Словаччини активно виступає російський "Газпром". Україна зробила технічне прокачування газу із Словаччини у середині травня цього року і вже одержує газ у реверсивному режимі з Польщі та Угорщини.

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Як повідомляв УНІАН, 27 листопада Ставицький повідомив, що Україна одержала проект угоди з словацьким оператором «Eustream» про можливість прокачування газу територією Словаччини до України і має намір довести обсяг прокачування до 10 млрд кубометрів палива на рік.

За словами міністра, до вересня 2014 року обсяг поставок природного газу через територію Словаччини можливо довести до 10 млрд кубометрів на рік за умови проведення певних модернізаційних робіт на ділянках системи транспортування палива.

При цьому міністр зазначив, що словацька сторона вже підписала договір.

Довідка УНІАН. Україна з листопада 2012 року у зв'язку із завищеною ціною на російський газ почала купувати його в країнах Євросоюзу. Реверсні поставки йдуть через Польщу, Угорщину, ведуться переговори з цього питання з Румунією. «Газпром» обвинуватив Україну в «непрозорості реверсу» газу з Європи. Київ вважає претензії безпідставними. За словами Ставицького, "словацький" маршрут дасть змогу Україні повністю диверсифікувати поставки газу. За його словами, потенційний обсяг газу, який може бути поставлений до України з Європи реверсними маршрутами, становить 30 млрд кубометрів на рік, проте при цьому він не зумовлює можливості повної відмови від імпорту російського газу.