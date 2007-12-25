Мінфін підготував проект бюджету-2008

Міністерство фінансів України підготувало проект закону про державний бюджет на 2008 рік до розгляду на засіданні Кабінету Міністрів України. Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Керівник головного фінансового відомства держави Віктор ПИНЗЕНИК відзначив необхідність прийняття бюджету ще до кінця цього року, щоб громадяни могли безперешкодно отримати зарплати і пенсії на початку наступного. “Країна повинна увійти в новий рік з бюджетом”, - наголосив міністр фінансів.

В.ПИНЗЕНИК підкреслив, що, незважаючи на неймовірно стислі терміни для підготовки документу, Мінфін успішно виконав це завдання.

“Ми не могли прийняти проект старого уряду, бо в ньому не була врахована нова ціна на газ, не враховані важливі соціальні ініціативи, була критичною розбалансованість державних фінансів, а реальний дефіцит бюджету зашкалював”, - відзначив В.ПИНЗЕНИК. Він зауважив, що у запропонованому до розгляду уряду документі вказані проблеми вирішені, баланс бюджету відновлено, а також запропоновано ряд соціальних ініціатив.

“Незважаючи на неймовірно короткий термін для підготовки бюджету, ми зробили головне – надали йому невідкладну медичну допомогу, щоб можна було прийняти документ до кінця року”, - підкреслив В.ПИНЗЕНИК.

Проект бюджету-2008 Мінфін оприлюднить на засіданні уряду, яке відбудеться у середу, 26 грудня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 грудня, Партія регіонів заявила, що завтра, 25 грудня, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ зустрінеться з прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО. Перша і основна тема зустрічі – вимога Партії регіонів ухвалити бюджет ще до кінця року.