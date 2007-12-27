Комуністи стали на захист «канонічного православ`я»

Вчора в ході засідання Верховної ради член фракції КПУ Катерина Самойлbк зробила безпрецедентну для комуністів заяву – про підтримку інтересів православ`я, а саме про створення "міжфракційного депутатського об`єднання на підтримку канонічної православної церкви України (Української православної церкві Московського патріархату (УПЦ МП))". Її колега по фракції Леонід Грач в інтерв`ю Коммерсантъ-Українарозповів, чого слід чекати від такого об`єднання. "Ми бачимо, що президент Віктор Ющенко культивує русофобію – починаючи з героїзації ОУН-УПА і закінчуючи підтримкою Філарета-розкольника зі створенням помісної української церкви, ми вирішили виступити проти його проамериканської руйнівної політики, поки нашу церкву не віддали в підпорядкування Ватикану", - заявив пан Грач. За його словами, створене об`єднання готуватиме законопроекти, покликані "захищати земельні і майнові права православної церкви". Проте з`ясувалося, що особисто Леонід Грач як був атеїстом, так ним і залишається, але не бачить ефективнішого способу "укріпити засади українсько-російської дружби".

До об`єднання увійшли 27 депутатів від КПУ і 15 – від Партії регіонів, сказав пан Грач. При цьому він висловив упевненість в тому, що блок Литвина теж приєднається, оскільки його лідер Володимир Литвин "як учений розуміє, яку цивілізаційну загрозу несе Віктор Ющенко".

"Мімікрія, що відбувається в свідомості послідовних пропагандистів ідеї комуністичного суспільства, яке будь-яку релігію сприймало як дурман, як мінімум цікава", - заявила вчора директор Центру релігійної інформації і свободи Людмила Філіпович. Вона сумнівається, що члени об`єднання "взагалі розуміють, що таке канонічне православ`я". За її словами, останній Собор УПЦ МП показав, що з проросійської домінанти вага перемістилася в центр, а можливо, навіть в проукраїнський сегмент, відповідно, "в самій церкві не будуть у захваті від створення такого об`єднання".

Прес-секретар УПЦ МП Василь Анісимов сприйняв звістку про депутатське об`єднання без захвату. "Подібні об`єднання час від часу виникають, але ключові для нас питання – повернення церкві права юридичної особи, яке відняли в 1918 році, реституція храмів – не вирішені до цих пір", - сказав він. У тому ж, що ініціаторами об`єднання стали комуністи, пан Анісимов не бачить нічого незвичайного: "КПУ – єдина компартія на пострадянському просторі, яка через пленум провела ухвалу про покаяння (у 2001 році). Ну а чого церква ще вимагає?"

Прес-секретар Української православної церкви Київського патріархату архімандрит Євстратій на прохання видання прокоментувати створення депутатського об`єднання відповів: "Ви цього не надрукуєте. Емоції надрукувати не можна". Він також процитував одну з філософських праць Володимира Леніна, в якому, розвиваючи тезу Ніцше "Бог помер", Володимир Ілліч заявляв: "Всяке загравання з богом є огидне труполозтво”