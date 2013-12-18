В Одесі викрито центр конвертації з обігом 2 мільярди гривень на рік

Як повідомили УНІАН у відділі у зв'язках з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, співробітники регіонального управління по боротьбі з організованою злочинністю спільно з представниками облпрокуратури і ГУБОЗ МВС України, викрили групу осіб, що організували і використали для отримання незаконного прибутку центр конвертації. Всього до складу злочинного угруповання входило 12 осіб.

«Встановлено, що за допомогою центру конвертації зловмисники формували незаконний податковий кредит з податку на додану вартість різним суб'єктам підприємницької діяльності. Діяли члени угруповання за такою схемою: вони реєстрували фіктивні підприємства, після чого використовували їх реквізити для проведення безтоварних операцій, одержуючи, таким чином, незаконний прибуток. Всі печатки, а також документи про проведення товарних операцій і надання послуг були підроблені», - повідомили у відділі.

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Як пояснили в міліції, в поточному році через рахунки задіяних суб'єктів підприємницької діяльності, а всього їх було більш як 70, підозрювані незаконно перевели в готівку близько 2 млрд грн. Гроші вони одержували через банківські рахунки, відкриті спеціально для цього в декількох банках Одеси.

За даним фактом почато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ. Під час розслідування, правоохоронці провели санкціонований обшук інкасаторської машини, в якій кур'єри перевозили 10 млн. грн.

Також обшуки було проведено і в приміщеннях центру конвертації. Там правоохоронці виявили і вилучили фіктивну фінансово-бухгалтерську документацію, що стосується діяльності центру, печатки і штампи різних суб'єктів господарювання, а також комп'ютерну техніку.

Зараз вирішується питання про обрання фігурантам справи запобіжних заходів. Згідно з вищеназваною статтею підозрюваним загрожує позбавлення волі строком від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.