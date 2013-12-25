МОЗ України за три роки зекономило понад півмільярда гривень - чиновник

10:41, 25 грудня 2013
Суспільство
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Про результати державних закупівель у 2013 році розповіла в ефірі Першого каналу Українського радіо начальник Управління державних цільових програм і державних закупівель МОЗ України Галина Довганчин в ефірі програми «Відкрита студія».

Найбільші обсяги економії бюджетних коштів досягнуто на закупівлі медикаментів

За її словами, у 2013 році МОЗ України закупило лікарських засобів, виробів медичного призначення, обладнання та автотранспорту на загальну суму 3 181,7 млн грн.

«Цього року ми закупили ліків, виробів медичного призначення і медичного обладнання на 2 257,7 млн грн, автомобілів швидкої медичної допомоги на 921,4 млн грн і бланків листків непрацездатності для закладів охорони здоров’я на 2,6 млн грн. У результаті проведених тендерів нам вдалося заощадити понад 200 млн грн бюджетних коштів», – сказала Галина Довганчин.

Фахівець МОЗ додала, що найбільші обсяги економії бюджетних коштів досягнуто на закупівлі медикаментів для діагностики і лікування туберкульозу – понад 26 млн грн, для профілактики і лікування ВІЛ/СНIД – 25,2 млн грн, імунобіологічних препаратів для імунопрофілактики населення – близько 24 млн грн, препаратів для лікування розсіяного склерозу – 16 млн грн, препаратів для лікування онкохворих дорослого і дитячого віку – понад 25 млн грн, витратних матеріалів для діагностики і лікування цукрового діабету – понад 7 млн грн і за іншими напрямами забезпечення.

Загалом, за словами Галини Довганчин, у 2011–2013 роках МОЗ України зекономило понад півмільярда гривень. На цю суму були додатково закуплені ліки та медичні вироби для реалізації найбільш соціально важливих державних програм із охорони здоров'я.

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