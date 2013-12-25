Україна хоче збільшити експорт електроенергії майже вдвічі за рахунок Росії

Україна може збільшити експорт електроенергії на 30-40% порівняно з нинішніми обсягами за рахунок Росії, повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький на прес-конференції за підсумками року.

"Обсяг, який ми додатково могли б експортувати згідно з енергобалансом, - приблизно ми могли б збільшити експорт електроенергії на 30-40% від діючого експорту, який зараз у нас є. Я думаю, ми можемо вийти на 11 млрд кВт/год, тобто приблизно від 3 до 4 млрд кВт/год додатково ми могли б експортувати у напрямі Росії", - сказав міністр.

Він також повідомив, що наприкінці січня 2014 року разом з російським міністром енергетики Олександром Новаком обговорюватимуться перспективи експорту електроенергії до Росії і тарифів на енергію, що експортується.

Як повідомляв УНІАН, Україна за 11 місяців 2013 року експортувала електроенергії до країн ЄС, Молдови і Білорусі на 529,066 млн. дол.

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У 2012 році Україна експортувала електроенергії до країн ЄС, Молдови і Білорусі на 574,819 млн. дол.

Найбільший приватний енергетичний холдинг ДТЕК, підконтрольний українському бізнесменові Рінату Ахметову, планує в 2013 році збільшити експорт електроенергії до країн ЄС, Молдови і Білорусі порівняно з 2012 роком на 3,1% - до 10 млрд кВт/год.

Україна за підсумками 2012 року збільшила експорт електроенергії до 9,745 млрд кВт/год, що на 51,5% перевищує показник 2011 року.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку отримують на аукціонах в оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступу до транскордонних ЛЕП, якими здійснюється експорт.