У Києві відкрили другу частину тунелю на Поштовій площі

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії відкриття взяли участь представники керівництва міста на чолі з в.о. голови КМДА Анатолієм Голубченком, а також будівельної корпорації “Альтіс-Холдінг”, що виконує роботи з реконструкції Поштової площі, замовника робіт - КП Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.Києва”.

За словами Голубченка, відкриття цієї частини тунелю поки є робочим, оскільки ще продовжуватимуться певні завершальні роботи та оздоблення, однак вже на сьогодні автомобілісти матимуть змогу їхати всіма трьома смугами тунелю в напрямку Подолу.

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“Сьогодні ми запускаємо другу частину тунелю і маю надію, що зразу на розв’язці прискориться рух, не буде пробки, яка зараз є. На превеликий жаль не вдалося виконати весь обсяг робіт, які ми планували на 2013 рік. Це було пов’язано з дуже серйозними фінансовими проблемами. І зараз нас кредитують наші підрядники - і я їм дуже вдячний за це - бо це дало нам змогу завершити хоча б в такому стані і головне запустити транспорт”, - сказав Голубченко.

За його словами, міська влада планує до Дня Києва в наступному році “в чистовому варіанті” закінчити обидві частини тунелю.

“І будемо пробувати, якщо все буде добре, то завершити повністю оздоблення всієї Поштової площі до Дня Києва”, - додав Голубченко.

За його словами, на всі роботи місту потрібно десь 113 млн. грн. “У нас є дуже велике бажання завершити Поштову площу, розрахуватись. Роботи затягнулись, бо не вистачало фінансування. Ми зараз працюємо з бюджетом. Думаю, ми зможемо за рахунок функцій столиці закласти ці 113 млн. і завершити Поштову площу”, - зазначив Голубченко.

До нового року, за словами Голубченка, столиця проплатить будівельникам 10 млн. грн. за виконані роботи в поточному році.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня ц.р. в Києві було відкрито рух через тунель на Поштовій площі з боку Оболоні у бік Конча-Заспи. Рух тунелем був відкритий у присутності прем'єр-міністра України Миколи Азарова.

З 9 серпня рух транспорту через цю частину тунелю відбувалася у двох напрямках. В обох напрямах було організовано двосмуговий рух.

Реконструкцію транспортної розв'язки на Поштовій площі розпочато в 2012 році з метою поліпшення транспортної схеми цього вузла і збільшення його пропускної спроможності. Після завершення реконструкції пропускна спроможність розв'язки збільшиться до 110 тис. авто/доба (до початку робіт було 85 тис. авто/доба). Буде забезпечено безперервний рух автотранспорту вулицею Набережно-Хрещатицька і Набережним шосе в обох напрямах.

Загалом вартість реконструкції Поштової площі становить 427 млн грн.