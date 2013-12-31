У Харківській області створили експертний клуб для підвищення конкурентоспроможності регіону

Про це повідомив директор департаменту Євген Шаповал.

Метою створення такого клубу чиновник назвав мобілізацію інтелектуального потенціалу Харківської області та України і залучення максимально широких експертних кіл всеукраїнського та міжнародного рівня до вироблення рекомендацій і стратегій підвищення конкурентоспроможності Харківської області.

У рамках підготовки до початку діяльності клубу Інститутом Горшеніна була розроблена дослідницька програма. Перший етап програми - експертне опитування - проводилося в період з 16 по 30 грудня і включало в себе експертні інтерв'ю топових регіональних та загальнонаціональних експертів з економіки, інвестицій, фінансів, інновацій та розвитку регіонів.

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Метою опитування ставилося підведення економічних підсумків 2013 для Харківської області і виявлення «точок зростання» і точок « інвестиційного прориву» для регіону в трирічній перспективі.

Згідно з результатами опитування, на думку експертів, двигунами зростання регіону в найближчому майбутньому стануть такі галузі: розвиток людського потенціалу та освіта (так вважають 65,2 % респондентів Інституту Горшеніна) промислове виробництво (56,7 %) і IT -сектор, розвиток новітніх технологій (45,2 %).

Іневестиційний потенціал регіону експерти оцінили в 6,8 бала з 10.