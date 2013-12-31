У Харківській області створили експертний клуб для підвищення конкурентоспроможності регіону
Департамент підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської облдержадміністрації створив Think Tank - неформальний експертний клуб, під егідою якого проводяться дискусійні заходи, реалізуються дослідницькі програми, створюються аналітичні продукти
Про це повідомив директор департаменту Євген Шаповал.
Метою створення такого клубу чиновник назвав мобілізацію інтелектуального потенціалу Харківської області та України і залучення максимально широких експертних кіл всеукраїнського та міжнародного рівня до вироблення рекомендацій і стратегій підвищення конкурентоспроможності Харківської області.
У рамках підготовки до початку діяльності клубу Інститутом Горшеніна була розроблена дослідницька програма. Перший етап програми - експертне опитування - проводилося в період з 16 по 30 грудня і включало в себе експертні інтерв'ю топових регіональних та загальнонаціональних експертів з економіки, інвестицій, фінансів, інновацій та розвитку регіонів.
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Метою опитування ставилося підведення економічних підсумків 2013 для Харківської області і виявлення «точок зростання» і точок « інвестиційного прориву» для регіону в трирічній перспективі.
Згідно з результатами опитування, на думку експертів, двигунами зростання регіону в найближчому майбутньому стануть такі галузі: розвиток людського потенціалу та освіта (так вважають 65,2 % респондентів Інституту Горшеніна) промислове виробництво (56,7 %) і IT -сектор, розвиток новітніх технологій (45,2 %).
Іневестиційний потенціал регіону експерти оцінили в 6,8 бала з 10.